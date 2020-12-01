4 декабря состоится конференция по основным направлениям деятельности общественного объединения «Белорусский республиканский союз юристов», которое отметило в 2020 году свой 30-летний юбилей.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, участие в мероприятии примут эксперты от юридической общественности со всех регионов Беларуси, а также международные специалисты.

Дискуссии будут вестись по четырем направлениям: молодежная политика Союза юристов и юридическое образование: стратегические направления взаимодействия; современное состояние и направления дальнейшего развития внесудебной медиации в Республике Беларусь. Создание условий для формирования подходов восстановительного правосудия; арбитраж; деятельность Орхусских центров как инструмент содействия продвижению Орхусской конвенции в Республике Беларусь: вызовы, приоритеты и перспективы.

Конференция будет проходить как в очном формате, так и в онлайн-режиме.

Орхусская конвенция — конвенция Европейской Экономической Комиссии ООН «О доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». Принята 25 июня 1998г. в Орхусе (Дания). Цель Орхусской конвенции закреплена в Статье 1 и заключается в следующем: «Для содействия защите права каждого человека нынешнего и будущих поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его здоровья и благосостояния, каждая Сторона гарантирует права на доступ к информации, на участие общественности в процессе принятия решений и на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, в соответствии с положениями настоящей Конвенции».