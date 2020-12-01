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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЕ ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ ЗАРАБОТАЮТ В БЕЛАРУСИ 19 ДЕКАБРЯ
17:10 01.12.2020
Первые елочные базары заработают в Беларуси 19 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минлесхозе, старт предпраздничной торговли дадут лесхозы Брестской и Витебской областей. С 20 и 21 декабря к ним присоединятся лесхозы Гродненской области, с 21 декабря – Минской области, с 23 декабря – Гомельской и Могилевской областей.
Всего организовано свыше 1,1 тыс. торговых точек от лесхозов, где будет представлена продукция по минимальным ценам.
Отметим, что работа елочных базаров будет организована во всех областных и районных центрах, на территории лесничеств и лесхозов. Как и в прошлом году, из-за изменившихся правил предоставления торговых площадей продукция лесхозов в столице будет представлена лишь в двух точках: в ГЛХУ "Минский лесхоз" по адресу ул. Багратиона, 70 (заработает с 21 декабря), а также на елочном базаре по адресу ул. Притыцкого, 146, где продукцию будет реализовывать Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр (заработает с 22 декабря). Вместе с тем лесхозы Минской области развернут активную торговлю в населенных пунктах, вплотную примыкающих к столице: в Боровлянах, Сеннице, Валерьяново и др.
В ассортименте торговых точек традиционно будут ели, сосны, а также новогодние букеты и деревья в кадках. Что касается последних, то их будут продавать во всех населенных пунктах с численностью населения свыше 30 тысяч человек. В ассортименте - ель европейская, ель сербская, ель колючая, пихта нордмана. Стоимость новогодних деревьев будет варьироваться в зависимости от вида и размера новогоднего дерева, а также от региона, в котором осуществляется продажа, однако она будет существенно ниже стоимости аналогичных деревьев, предлагаемых частными организациями и индивидуальными предпринимателями.
Более подробная информация о точках реализации новогодних деревьев, а также стоимость новогодних деревьев в ближайшее время будет опубликована на сайтах лесохозяйственных учреждений.
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