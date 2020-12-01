|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ГОССТРОЙНАДЗОР БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ НА 64% СТРОЯЩИХСЯ В СТРАНЕ ОБЪЕКТАХ
16:56 01.12.2020
В 2020 году Департамент контроля и надзора за строительством Госстандарта выявил нарушения на 64% строящихся в стране объектах. Об этом сообщил директор ведомства Игорь Гусев.
Говоря о характере выявленных в ходе надзорных мероприятий нарушений, Игорь Гусев отметил, что 35% от их общего количества составили несоответствия проектной документации строительным нормам отдельных видов работ, включающих возведение конструкций, монтаж инженерных систем, устройство оснований и фундаментов, а также услуги, связанные с осуществлением авторского и технического надзора.
Оставшиеся 65% приходятся на нарушения в области организации строительного производства, выполнения отделочных работ, благоустройства территорий.
На 74 объектах выполнение строительно-монтажных работ пришлось приостановить по причине выявления дефектов, которые могли повлиять на создание аварийных ситуаций.
Заключения о соответствии требованиям проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности получили свыше 4,7 тыс. объектов. В то же время более 1,6 тыс. объектам было отказано в приемке при первом предъявлении в органы Госстройнадзора.
По результатам надзорных мероприятий выдано более 11 тыс. предписаний и рекомендаций, к административной ответственности привлечено около 4,4 тыс. физических и юридических лиц. Минстройархитектуры и органами по сертификации по предложениям Госстройнадзора приостановлено либо прекращено действие 23 сертификатов соответствия и свидетельств о технической компетентности. 72 строительные организации провели корректирующие мероприятия по устранению несоответствий в работе систем производственного контроля и менеджмента качества.
Инспекции Госстройнадзора также уделяют пристальное внимание содержанию строительных площадок. В этом году их было посещено почти 6,6 тыс. Из них 67% не соответствовало установленным требованиям. Должностным лицам, допустившим нарушения, выдавались рекомендации и предписания, а также применялась административная ответственность.
Всего в республике в этом году ведется строительство почти на 9,7 тыс. объектах различного назначения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2020
Курсы в банках
на 01.12.2020
Конвертация в банках
на 01.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте