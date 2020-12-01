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ЭКОНОМИКА РБ


ГОССТРОЙНАДЗОР БЕЛАРУСИ В 2020 ГОДУ ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ НА 64% СТРОЯЩИХСЯ В СТРАНЕ ОБЪЕКТАХ


16:56 01.12.2020

В 2020 году Департамент контроля и надзора за строительством Госстандарта выявил нарушения на 64% строящихся в стране объектах. Об этом сообщил директор ведомства Игорь Гусев.

Говоря о характере выявленных в ходе надзорных мероприятий нарушений, Игорь Гусев отметил, что 35% от их общего количества составили несоответствия проектной документации строительным нормам отдельных видов работ, включающих возведение конструкций, монтаж инженерных систем, устройство оснований и фундаментов, а также услуги, связанные с осуществлением авторского и технического надзора.

Оставшиеся 65% приходятся на нарушения в области организации строительного производства, выполнения отделочных работ, благоустройства территорий.

На 74 объектах выполнение строительно-монтажных работ пришлось приостановить по причине выявления дефектов, которые могли повлиять на создание аварийных ситуаций.

Заключения о соответствии требованиям проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности получили свыше 4,7 тыс. объектов. В то же время более 1,6 тыс. объектам было отказано в приемке при первом предъявлении в органы Госстройнадзора.

По результатам надзорных мероприятий выдано более 11 тыс. предписаний и рекомендаций, к административной ответственности привлечено около 4,4 тыс. физических и юридических лиц. Минстройархитектуры и органами по сертификации по предложениям Госстройнадзора приостановлено либо прекращено действие 23 сертификатов соответствия и свидетельств о технической компетентности. 72 строительные организации провели корректирующие мероприятия по устранению несоответствий в работе систем производственного контроля и менеджмента качества.

Инспекции Госстройнадзора также уделяют пристальное внимание содержанию строительных площадок. В этом году их было посещено почти 6,6 тыс. Из них 67% не соответствовало установленным требованиям. Должностным лицам, допустившим нарушения, выдавались рекомендации и предписания, а также применялась административная ответственность.

Всего в республике в этом году ведется строительство почти на 9,7 тыс. объектах различного назначения.
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