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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТОР LIFE:) КОМПЕНСИРУЕТ ОТКЛЮЧЕННЫЙ В НОЯБРЕ МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
16:28 01.12.2020
Мобильный оператор life:) принял решение о предоставлении бонусов своим абонентам из-за ограничений доступа в сеть через мобильный интернет в Минске за ноябрь 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, проблемы с интернетом были из-за мер, принятых уполномоченными государственными органами.
Клиенты life:) смогут получить следующие бонусы на выбор: 1 ГБ интернет-трафика, 50 минут во все сети, 50 SMS во все сети, 1 бонусный рубль (для абонентов тарифов «Безлимит Лайт», «Безлимит Стандарт» и «Безлимит Про») и 1,5 бонусных рубля (для абонентов тарифа «Все включено»).
Действовать бонус будет в течение 30 дней после его начисления. Активировать бонус можно только один раз в месяц в любое время. Можно воспользоваться одним бонусом в зависимости от своих потребностей.
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