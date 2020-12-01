Мобильный оператор life:) принял решение о предоставлении бонусов своим абонентам из-за ограничений доступа в сеть через мобильный интернет в Минске за ноябрь 2020 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, проблемы с интернетом были из-за мер, принятых уполномоченными государственными органами.

Клиенты life:) смогут получить следующие бонусы на выбор: 1 ГБ интернет-трафика, 50 минут во все сети, 50 SMS во все сети, 1 бонусный рубль (для абонентов тарифов «Безлимит Лайт», «Безлимит Стандарт» и «Безлимит Про») и 1,5 бонусных рубля (для абонентов тарифа «Все включено»).

Действовать бонус будет в течение 30 дней после его начисления. Активировать бонус можно только один раз в месяц в любое время. Можно воспользоваться одним бонусом в зависимости от своих потребностей.