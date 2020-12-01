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ЭКОНОМИКА РБ


В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БОБРУЙСКА ЗА 10 МЕСЯЦЕВ ПОСТУПИЛО 210,6 МЛН РУБЛЕЙ


16:22 01.12.2020

210,6 млн рублей поступило в консолидированный бюджет Бобруйска за январь-октябрь 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 15 млн рублей в фактических ценах.

В разрезе налогов наибольшие суммы поступлений приходятся на подоходный налог с физических лиц – 37,1%, НДС – 20,3%, акцизы – 10,5%, налог при упрощенной системе налогообложения – 5,3%, налог на недвижимость – 4,8%, налог на прибыль – 3,8%, земельный налог – 2,7%.

Основную часть поступлений городского бюджета сформировали платежи организаций – 90,5%, или 190,6 млн рублей, индивидуальные предприниматели внесли 5,2% от общих поступлений (10,9 млн рублей), физические лица – 4,3% (9,1 млн рублей).

По итогам 10 месяцев 2020 года наиболее крупными плательщиками Бобруйска являются ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», ОАО «БЗТДиА», ОАО «Бобруйский завод биотехнологий», филиал «Бобруйский Торговый центр «Корона». Удельный вес их платежей составил 27,6% общих поступлений в бюджет города.
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