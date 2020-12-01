По оценкам сети ЭЗС Malanka, количество электрокаров в Беларуси уже превысило 1600, а потребление энергии увеличилось в 4 раза и достигло 6,4 миллионов кВт⋅ч.

Учитывая общемировые тенденции перехода на экологичные виды транспорта и при условии принятия новых мер стимулирования EV в Беларуси, эксперты прогнозируют, что к 2030 году по дорогам страны в оптимистичном сценарии может колесить свыше 565 тысяч электромобилей и потреблять порядка 2,3 миллиарда кВт⋅ч, что составит 12,5% всей мощности БелАЭС.

Напомним, еще в июне количество электромобилей в Беларуси оценивалось в 400 штук, но после отмены НДС и таможенной пошлины машины с зелеными номерами стали встречаться на улицах городов все чаще. Национальный оператор по развитию в Беларуси сети электрозаправочных станций – ПО "Белоруснефть", которому принадлежит бренд Malanka – прогнозирует дальнейший значительный рост электротранспорта. К концу 2021-го года, основываясь на данных BloombergNEF и Международного энергетического агентства, эксперты ожидают, что в Беларуси будет 5000 электрокаров, в 2022 по базовому сценарию – 25,8 тыс., в 2023 – 54 тыс., в 2024 – 82,8 тыс., в 2025 – 112,2, однако, существует и более агрессивный сценарий, по которому количество электромобилей составит к 2025 году более 230 тысяч.

В соответствии с таким прогнозом заранее выстраивается и сеть заправочных станций: только за этот год количество ЭЗС увеличилось в 2 раза, с 200 до 400. В ближайшие годы появятся супербыстрые зарядки, способные за несколько минут зарядить современные электромобили.

Следует учитывать, что, помимо легковых автомобилей, в Беларуси планируется внедрять электробусы: в ближайшие годы они будут более активно появляться в городах Беларуси. Также предполагается развивать грузовой электрический транспорт. В сентябре МАЗ представил свой первый электрический грузовик, который способен на одной зарядке проезжать около 100 километров. Сейчас модель проходит последние испытания, после чего компания будет готова запустить электрогрузовик в серийное производство.

Во время первого белорусского форума по развитию электромобильности E-mobility-2020 обсуждались дополнительные меры по стимулированию развития электротранспорта. Например, выдавать льготные кредиты на покупку электромобилей, предоставить льготное налогообложение компаниям, которые пересадили своих водителей на электрокары, что особенно актуально для служб такси, доставки, каршеринга, разрешить авто с зелеными номерами двигаться по полосе для общественного транспорта, а электрических грузовикам дать возможность бесплатно пользоваться платными дорогами.

Если все необходимое будет сделано, то к 2030 году доля электротранспорта в национальном автомобильном парке может составить порядка 14% или 565 тысяч электромобилей с потребляемой ими электроэнергией равной минимум 2,3 миллиардам кВт⋅ч.

«Два года назад мировые эксперты говорили, что к 2030 каждый четвертый проданный автомобиль будет на электротяге. Сегодня они сходятся во мнении, что каждый второй проданный автомобиль, и такое изменение прогноза не удивительно. К примеру, в Норвегии в 2020 доля продаж «чистых» электромобилей уже превысила 60% от общих продаж автомобилей в стране, а в европейских странах в целом продажи электрифицированных автомобилей впервые превысили продажи автомобилей с дизельными двигателями, – говорит Андрей Котик. – Крупнейшие мировые автоконцерны уже заявили о своем намерении сосредоточиться на выпуске только EV-автомобилей. К 2022 BMW на всех своих заводах в Германии будет производить полностью электрические автомобили, а Honda к концу этого же года прекратит производство дизельных силовых агрегатов в Европе. Volkswagen Group потратит около €73 млрд на электрификацию, гибридные силовые агрегаты и цифровые технологии в течение следующих 5 лет. К 2025 Nissan начнет продавать в Китае только электрические и гибридные автомобили».