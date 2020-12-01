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ЭКОНОМИКА РБ
НОТАРИУСЫ БЕЛАРУСИ 4 ДЕКАБРЯ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ГРАЖДАН ОНЛАЙН
14:48 01.12.2020
4 декабря 2020 нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской нотариальной палате, в этом году республиканская благотворительная акция, традиционно приуроченная к празднованию Дня юриста в нашей стране, пройдет в режиме онлайн. Участие в ней примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро нашей страны.
В течение рабочего дня жители и гости Беларуси могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.
С целью минимизации личных контактов для защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией в день проведения акции нотариусы будут бесплатно консультировать по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеры).
Формат предоставления бесплатной консультации можно согласовать заранее, позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также их контактные данные можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».
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