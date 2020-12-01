ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.12.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


НОТАРИУСЫ БЕЛАРУСИ 4 ДЕКАБРЯ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ГРАЖДАН ОНЛАЙН


14:48 01.12.2020

4 декабря 2020 нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской нотариальной палате, в этом году республиканская благотворительная акция, традиционно приуроченная к празднованию Дня юриста в нашей стране, пройдет в режиме онлайн. Участие в ней примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро нашей страны.

В течение рабочего дня жители и гости Беларуси могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей и иным.

С целью минимизации личных контактов для защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией в день проведения акции нотариусы будут бесплатно консультировать по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (мессенджеры).

Формат предоставления бесплатной консультации можно согласовать заранее, позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также их контактные данные можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2020
валюта курс
EUR 3.0987
USD 2.5873
RUB 3.3982
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2020
валюта курс +/-
EUR 3.1000 +0.0013
USD 2.5905 +0.0032
RUB 3.3986 +0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0980 3.1040
USD 2.5880 2.5930
RUB 3.3940 3.4040
подробнее

Конвертация в банках
на 01.12.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1940 1.1980
EUR/RUB 91.1000 91.4000
USD/RUB 76.1000 76.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте