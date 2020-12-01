В январе-октябре 2020 г за непредставление должностным лицом юридического лица или индивидуальным предпринимателем товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром для регистрации этой сделки 77 должностным лицам судом вынесены постановления о наложении административного взыскания в виде штрафа на общую сумму Br7,385 тыс.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, 35 должностным лицам выданы предупреждения.

МАРТ обращает внимание субъектов хозяйствования, что случаи, сроки и порядок представления юрлицами и ИП товарной бирже сведений для регистрации внебиржевой сделки установлены положением о порядке регистрации товарной биржей внебиржевых сделок, утвержденным постановлением Совета министров № 839 от 8 октября 2015 г. Так, согласно пункту 4 положения, заявитель должен представить сведения товарной бирже в информационной системе в форме электронного документа не позднее трех рабочих дней со дня заключения внебиржевой сделки.

Кроме того, хозяйствующие субъекты должны заключать на биржевых торгах ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» сделки по экспорту продукции, не относящиеся к изъятиям, установленным постановлением Совета министров от 16 июня 2004 г. № 714 «О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах».