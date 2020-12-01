Проживающих в общежитиях студентов БГУ обеспечат бесплатным интернетом. Соответствующее решение принято ректоратом университета.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, образовательный процесс в БГУ частично проходит в режиме онлайн на централизованной площадке Образовательного портала вуза.

Важным условием эффективного взаимодействия преподавателей и студентов в процессе обучения является наличие качественного подключения к интернету. Данная акция позволит обеспечить беспрерывной интернет-связью, а также снизит финансовую нагрузку на обучающихся.

Бесплатный интернет в общежитиях вуза появится с 1 декабря и будет доступен до конца месяца.

Отметим, это второе бесплатное включение для проживающих в общежитиях БГУ, первое было в апреле-мае текущего года.