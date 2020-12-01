|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
13:42 01.12.2020
Министерство финансов утвердило цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 декабря 2020 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br140,32 (ранее Br151,30), серебро - Br1,75 (ранее Br1,91), платина – Br76,30 (ранее Br69,07); палладий – Br190,47 (ранее Br179,64); родий – Br1164,70 (ранее Br960,29), рутений - Br22,19 (ранее Br22,60); иридий – Br134,77 (ранее Br134,83) и осмий – Br31,71 (ранее Br32,29).
Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2020
Курсы в банках
на 01.12.2020
Конвертация в банках
на 01.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте