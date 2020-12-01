ЭКОНОМИКА РБ

МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ

13:42 01.12.2020 Министерство финансов утвердило цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 декабря 2020 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br140,32 (ранее Br151,30), серебро - Br1,75 (ранее Br1,91), платина – Br76,30 (ранее Br69,07); палладий – Br190,47 (ранее Br179,64); родий – Br1164,70 (ранее Br960,29), рутений - Br22,19 (ранее Br22,60); иридий – Br134,77 (ранее Br134,83) и осмий – Br31,71 (ранее Br32,29). Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.