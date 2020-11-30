ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» отмечено двумя наградами на проходившей 25-27 ноября в Минске 28-й Международной научно-технической конференции «Литейное производство и металлургия 2020. Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, лауреатом премии АЛиМ за 2020 год (премия имени профессора Д.И. Кукуя) в номинации «Лучшая научно-производственная работа молодого инженера» стал коллектив авторов-сотрудников БМЗ. Лидером предприятие признано и в номинации «Лучший инновационный проект».

В номинации «Лучшая научно-производственная работа молодого инженера» Дипломом лауреата премии АЛиМ награжден коллектив авторов, специалистов БМЗ, в составе заместителя начальника техуправления Вячеслава Путеева, ведущего технолога ЭСПЦ-2 Ильи Пивцаева, технолога прокатного отдела ТУ Алексея Щеглова и ведущего инженера-технолога прокатного отдела ТУ Леонида Савостьянова. Они представили разработку технологии выплавки, внепечной обработки, разливки и проката трубных марок стали AISI 4130 mod-3, 30ХМА, 4130, отличающихся повышенными требованиями к чистоте стали, особыми требованиями по механическим свойствам, геометрическим параметрам и качеству внутренней и наружной поверхности трубы, что позволило обеспечить высокие эксплуатационные свойства труб, применяющихся при разработке новых нефтяных месторождений на территории Северной Америки и Российской Федерации».

В номинации «Лучший инновационный проект, внедренный на литейном и металлургическом производствах, направленный на повышение качества продукции, энерго- и ресурсосбережение» конкурса АЛиМ стал проект «Расширение марочного сортамента сталей на ОАО «БМЗ» — управляющая компания холдингом «БМК».