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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЗА СУТКИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 1572 ПАЦИЕНТА С COVID-19 - МИНЗДРАВ


12:49 01.12.2020

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 декабря 2020 года выросло до 138,2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 1 декабря зарегистрировано 138 тыс. 219 человек человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 115 тыс. 587 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1166 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1572 человека, число смертей от COVID-19 - на 8.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 3 млн. 279 тыс. 137 тестов.
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