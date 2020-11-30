ЭКОНОМИКА РБ

КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 2 ДЕКАБРЯ ПРОВОДИТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» ПО ВОПРОСАМ НЕСВОЕВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ЗАРПЛАТЫ

12:37 01.12.2020 Комитет государственного контроля Гомельской области 2 декабря 2020 г. проведет «горячую линию» с жителями региона по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, звонить на «горячую линию» можно будет с 11.00 до 12.30 по номеру телефона в Гомеле 23-83-87.