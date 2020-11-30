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ЭКОНОМИКА РБ


ОПЕРАТОР МТС ПРОДЛИЛ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ БОНУСЫ ДО КОНЦА ГОДА В КАЧЕСТВЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ОТКЛЮЧЕННЫЙ В НОЯБРЕ ИНТЕРНЕТ


11:41 01.12.2020

Оператор МТС до конца декабря 2020 года продлил персональные бонусы для абонентов (физических лиц).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, таким образом клиентам компенсируется отсутствие мобильного интернета в ноябре.

Абоненты МТС могут воспользоваться одним из бонусов: 50 минут звонков во все сети Беларуси на 30 дней; 1 ГБ мобильного интернета на 30 дней; 300 бонусных баллов или бесплатный доступ к сервису МТС ТВ в течение 7 дней.

Чтобы получить бонусы, необходимо отправить USSD-запрос.

Дополнительные минуты, мобильный интернет, бесплатный доступ к цифровому сервису или 300 бонусных баллов добавляются сразу после подключения.

Абонент может выбрать только один бонус и добавить его только один раз с 1 по 31 декабря 2020 года.

С более подробной информацией об акции можно ознакомиться здесь.
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