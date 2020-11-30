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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СДАЮЩИЕ ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ УПЛАТЫ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА
11:34 01.12.2020
Граждане, сдающие в внаем жилье молодым специалистам, молодым рабочим (служащим), освобождаются от подоходного налога с физических лиц в течение установленных законодательством сроков обязательной работы (службы) по распределению молодых специалистов, молодых рабочих (служащих). Об этом напоминает инспекция МНС по Брестской области.
Для целей применения рассматриваемой льготы к молодым специалистам, молодым рабочим (служащим) относятся выпускники, которым место работы (службы) предоставлено путем распределения, выпускники, направленные на работу (службу) в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего), а также в соответствии с контрактом о прохождении военной службы на должностях офицерского состава по окончании военных учебных заведений (пункт 52 статьи 208 Налогового кодекса Республики Беларусь).
Порядок распределения выпускников и отнесения их к категории молодых специалистов регулируется Кодексом Республики Беларусь об образовании, а также Законом Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» и для различных категорий молодых специалистов могут составлять 1 год, 2 года или 5 лет.
Сроки обязательной работы по распределению исчисляются с даты заключения трудового договора (контракта) между выпускником и нанимателем.
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