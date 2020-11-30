ОАО «Пеленг» разработало артиллерийский метеобаллистический комплекс «АМК-01», который представляет собой многофункциональный элемент (звено) комплекса средств автоматизированного управления огнем (КСАУО) артиллерийского дивизиона (батареи).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, изделие неоднократно испытано в войсках как на равнинной местности (в Беларуси), так и в горной местности (в Казахстане).

Комплекс «АМК-01» решает задачу метеорологической и баллистической подготовки стрельбы, определяет оптимальные (выгодные) параметры обстрела ненаблюдаемой цели, а также осуществляет функцию контроля точности определения исчисленных установок (в подразделениях артиллерийского дивизиона) и транслирует их, при необходимости, непосредственно на приемные устройства (терминалы) огневых средств (орудий, боевых машин РСЗО, минометов).

После решения задачи метеорологической подготовки стрельбы вычислительное устройство может не укладываться в футляр, а использоваться в дальнейшем как портативное мобильное средство для определения установок по целям, или, в зависимости от обстановки, быть использовано при управлении огнем как контрольное средство, или как расчетное средство для решения отдельных (специальных) огневых задач.

«АМК-01» универсален. Он сопрягается с элементами средств автоматизации артиллерии любой модификации и функционирует с ними в единой системе, как штатное звено или решает задачи самостоятельно, как отдельная независимая мобильная единица.

В АМК-1 применен усовершенствованный математический аппарат, новые методы решения метеорологической и баллистической задач. «АМК-01» имеет высокую степень унификации, что позволяет использовать его любыми артиллерийскими подразделениями, в том числе, которые не оснащены средствами автоматизации, а также вооруженными артиллерийскими системами иностранного производства (после корректировки программного обеспечения в вычислительном устройстве).

Конструкция «АМК-01» и комплектация крепежными приспособлениями позволяют использовать его в любых климатических условиях и на любой местности. Вычислительное устройство можно размещать в месте удобном для работы, в том числе в транспортном средстве любого типа.

Время перевода комплекса в боевое положение составляет 7 минут, а в походное – 5 минут. Время бесперебойной работы на автономном источнике питания – 24 часа. Время составления метеорологического бюллетеня - до 5 минут. По желанию заказчика изделие может быть изготовлено в различных облегченных вариантах (носимых, возимых и т.д.), а дальность передачи информации по радиоканалу может быть доведена до 15 км.

В комплект изделия входит катушка с кабелем длиной 300 м (длина кабеля может быть увеличена или уменьшена). В качестве кабеля для передачи данных от контролера к вычислительному устройству может быть использован стандартный войсковой полевой кабель линии связи марки П-275.

Оснащение артиллерийских подразделений комплексом «АМК-01» повысит их огневые возможности в среднем на 30%.

Дивизионы ствольной артиллерии, дивизионы и батареи РСЗО, вооруженные комплексом «АМК-01» станут автономными боевыми единицами, способными самостоятельно эффективно решать задачи подготовки стрельбы с точностью, позволяющей действенно и с минимальным расходом снарядов, поражать объекты противника без пристрелки во всем диапазоне дальности стрельбы точными внезапными огневыми налетами.