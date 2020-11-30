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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ОБЕСПЕЧИЛА ПРОПУСК ПЕРВОГО ПОЛНОСОСТАВНОГО КОНТЕЙНЕРНОГО ПОЕЗДА ИЗ ЯПОНИИ В ЕВРОПУ


09:39 01.12.2020

Белорусская железная дорога обеспечила проследование и терминальную обработку первого полносоставного контейнерного поезда из Японии в страны Западной Европы в рамках совместного проекта, реализованного ОАО «РЖД», Белорусской железной дорогой, АО «РЖД Логистика» и транспортной группой FESCO.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, контейнеры из японских портов Хаката, Кобэ, Тояма, Йокогама с широкой номенклатурой грузов были отправлены морским сервисом FESCO во Владивостокский морской торговый порт для формирования контейнерного поезда. 18 ноября 2020 года контейнерный поезд отправился по Транссибирской магистрали по маршруту Владивосток-Брест и далее в пункты назначения в Европе (Бельгия, Нидерланды, Германия, Польша).

Белорусская железная дорога обеспечила своевременное проследование контейнерного поезда с японскими грузами по своей инфраструктуре менее чем за 12 часов. На контейнерном терминале станции Брест-Северный осуществлен перегруз контейнеров на платформы западноевропейской колеи, оформление таможенных документов и прохождение иных видов контроля. 28 ноября 2020 года состав был сдан польскому перевозчику, осуществляющему перевозку этих контейнеров по железным дорогам Европы.

Новый логистический сервис позволяет вдвое сократить время в пути. Доставка грузов от портов Японии до портов Европы через Суэцкий канал занимает в среднем 50 суток.

Белорусская железная дорога в сотрудничестве с ОАО «РЖД» реализует совместные проекты, направленные на развитие контейнерных сервисов.

В 2020 году Белорусская железная дорога и ОАО «РЖД» в рамках развития проекта ИНТЕРТРАН организовали первую транзитную интермодальную перевозку контейнеров в цифровом формате. 3 сентября на станцию Колядичи прибыли контейнеры, отправленные из китайского порта Нинбо через Владивосток в Беларусь.

Белорусская железная дорога в сотрудничестве с ОАО «РЖД» и АО «НК «Казахстан темир жолы» работает над повышением транзитной привлекательности и привлечением дополнительных потоков в рамках сервисов компании АО «ОТЛК ЕРА». За 10 месяцев 2020 года транзит составил более 400 тысяч контейнеров ДФЭ, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

С учетом динамического роста объемов контейнерных перевозок Белорусской железной дорогой, совместно с участниками рынка транспортных услуг, проводится целенаправленная работа по развитию и созданию новых маршрутов перевозок через белорусско-польские пограничные переходы. Так, Белорусской железной дорогой c октября 2020 года обеспечен пропуск контейнерных поездов через белорусско-польский погранпереход Брузги/Кузница Белостоцкая в сообщении Китай-Европа-Китай.
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