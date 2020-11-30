|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|01.12.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗАПАСЫ ТОРФА В БЕЛАРУСИ ОЦЕНИВАЮТСЯ В 2,4 МЛРД ТОНН
09:27 01.12.2020
Запасы торфа в Беларуси оцениваются в 2,4 млрд тонн. Об этом на пресс-конференции в Доме прессы проинформировал начальник управления торфяной промышленности ГПО «Белтопгаз» Михаил Хамицевич.
По его словам, для промышленной разработки пригодно более 300 млн. тонн, или 12% от разведанных запасов. Из 9 тыс. торфяных месторождений в настоящее время разрабатывается около 40.
«Торфяная отрасль играет важную роль в обеспечении энергобезопасности страны. В общей доле использования местных видов топлива торф занимает около 15%, - проинформировал Михаил Хамицевич. - Ежегодно в Беларуси добывается около 2 млн. т торфа, из которого производится порядка 1 млн т торфяной продукции».
Одно из перспективных направлений — использование топливного торфа в цементной отрасли и жилищно-коммунальном хозяйстве. Так, в период с 2015 по 2019 годы при участии Министерства энергетики на цементных заводах введены две линии по подготовке и сжиганию топливных брикетов, а также реализован проект по сжиганию торфяной сушенки. Продолжаются работы по переводу котельных ЖКХ на фрезерный торф.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, в соответствии с проектом программы комплексной модернизации предприятий отрасли на 2021-2025 годы потребление торфа организациями цементной отрасли планируется увеличить до 511 тыс. т в год, теплоисточниками ЖКХ — до 100 тыс. т. в год.
В частности, совместно с Минэнерго организациями ЖКХ намечено строительство котельных на фрезерном торфе в городах Крупки, Браслав, Клецк, Несвиж, Борисов, Слуцк, Солигорск, Копыль, Логойск, агрогородке Ухвала и поселке Откябрьский. Их суммарная мощность составит 98,5 Мвт.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.12.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 30.11.2020
Курсы в банках
на 01.12.2020
Конвертация в банках
на 01.12.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте