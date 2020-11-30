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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАПАСЫ ТОРФА В БЕЛАРУСИ ОЦЕНИВАЮТСЯ В 2,4 МЛРД ТОНН


09:27 01.12.2020

Запасы торфа в Беларуси оцениваются в 2,4 млрд тонн. Об этом на пресс-конференции в Доме прессы проинформировал начальник управления торфяной промышленности ГПО «Белтопгаз» Михаил Хамицевич.

По его словам, для промышленной разработки пригодно более 300 млн. тонн, или 12% от разведанных запасов. Из 9 тыс. торфяных месторождений в настоящее время разрабатывается около 40.

«Торфяная отрасль играет важную роль в обеспечении энергобезопасности страны. В общей доле использования местных видов топлива торф занимает около 15%, - проинформировал Михаил Хамицевич. - Ежегодно в Беларуси добывается около 2 млн. т торфа, из которого производится порядка 1 млн т торфяной продукции».

Одно из перспективных направлений — использование топливного торфа в цементной отрасли и жилищно-коммунальном хозяйстве. Так, в период с 2015 по 2019 годы при участии Министерства энергетики на цементных заводах введены две линии по подготовке и сжиганию топливных брикетов, а также реализован проект по сжиганию торфяной сушенки. Продолжаются работы по переводу котельных ЖКХ на фрезерный торф.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэнерго, в соответствии с проектом программы комплексной модернизации предприятий отрасли на 2021-2025 годы потребление торфа организациями цементной отрасли планируется увеличить до 511 тыс. т в год, теплоисточниками ЖКХ — до 100 тыс. т. в год.

В частности, совместно с Минэнерго организациями ЖКХ намечено строительство котельных на фрезерном торфе в городах Крупки, Браслав, Клецк, Несвиж, Борисов, Слуцк, Солигорск, Копыль, Логойск, агрогородке Ухвала и поселке Откябрьский. Их суммарная мощность составит 98,5 Мвт.
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