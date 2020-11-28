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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 136,6 ТЫС. - МИНЗДРАВ


19:08 30.11.2020

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 ноября 2020 года выросло до 136,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 30 ноября зарегистрировано 136 тыс. 647 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 114 тыс. 341 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1158 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1639 человек, число смертей от COVID-19 - на 7.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 3 млн. 269 тыс. 576 тестов.
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