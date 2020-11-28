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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ НАЧАЛ ИСПЫТАНИЯ САМОСВАЛОВ НА ГАЗОДИЗЕЛЕ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ


18:00 30.11.2020

Опытно-промышленные испытания двух карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75131, работающих в газодизельном режиме, начались на Восточном руднике Кировского филиала АО «Апатит» (группа «ФосАгро»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», на новом модульном заправочном комплексе Восточного рудника «БЕЛАЗы» заправляются как сжиженным метаном, так и дизельным топливом.

Проект по переводу карьерной техники на газодизельный режим предусмотрен действующим двухсторонним соглашением БЕЛАЗа и КФ АО «Апатит» по поставке в Хибины крупной партии белорусских карьерников грузоподъемностью 136 и 180 тонн. Реализация этого проекта направлена на оптимизацию производственных затрат АО «Апатит».

Пропорциональное замещение одного вида топлива другим в зависимости от количества оборотов двигателя позволит без ухудшения технических характеристик заместить до 40% сжигаемого дизтоплива на газ, что в целом приведет к снижению себестоимости открытых горных работ. Как следствие, не менее чем на 20% сократится количество вредных выбросов в атмосферу и уровень загазованности карьеров.

«На «БЕЛАЗы» установили по две емкости объемом 850 и 500 литров и оборудование управления двигателем внутреннего сгорания: электрический блок, форсунки, датчики, индикаторы, топливные шланги. Электроника отследит работу двигателя, выбирая наиболее оптимальные топливные режимы для определенных условий», – пояснил главный инженер Восточного рудника Артем Губа.

Восемь операторов переоборудованных «БЕЛАЗов» прошли теоретическую и практическую подготовку для работы с машинами на альтернативном топливе. А на руднике подходит к концу возведение комплекса мобильного криогенного заправщика контейнерного типа по приему, хранению и заправке газом карьерных самосвалов «БЕЛАЗ» и инфраструктуры, позволяющей безопасно производить работы по переливу СПГ из передвижных цистерн в накопительную стационарную емкость.

Опытно-промышленные испытания на руднике в Хибинах только начались, тем не менее уже есть успешные примеры, когда «БЕЛАЗ» отработал полную 12-часовую смену в газодизельном режиме.

БЕЛАЗ совместно с российскими партнерами продолжает реализацию перспективных проектов в сегменте карьерной техники на газомоторном топливе, удовлетворяя растущий интерес горнодобывающих компаний к переводу транспорта на альтернативное экологически чистое топливо.
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