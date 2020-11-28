Цены вторичного рынка жилья за неделю, с 23 по 30 ноября 2020 года, снизились на 0,3% и составили 1329 $/м2, пишет Realt.by.

За последний год цена квартир на вторичном рынке снизилась на 4,2%.

Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю немного подросла (+0,5%) и на данный момент составляет 1307 $/м2.

К концу ноября разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков был равен 22 $/м2. Это минимальное за последние 2,5 года.

Предложение квартир в Минске продолжает расти: +1,6% за 7 дней. В большей степени рынок пополнился «однушками» (+2% за неделю), чуть меньше — 2- и 3-комнатными квартирами (+1,7% и 1,8% соответственно). Количество 4-комнатных квартир практически не изменилось.

Цены на квартиры снизились во всех сегментах, наиболее существенно — у 1- и 4-комнатных квартир.

В районах города преобладало снижение цен на «вторичку». На общем фоне выделились Заводской и Октябрьский районы, где за неделю цены на квартиры немного подросли — на 0,3% и 0,2% соответственно.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 817 $/м2 (+0,1%), Витебск — 621 $/м2 (-0,3%), Гомель — 624 $/м2 (-0,5%), Гродно — 720 $/м2 (-0,1%), Могилев — 658 $/м2 (-0,6%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 614 $/м2 (+0,7%), Солигорск — 837 $/м2 (-0,5%), Молодечно — 743 $/м2 (-0,1%), Жодино — 731 $/м2 (-0,5%), Слуцк — 580 $/м2 (+0,6%).