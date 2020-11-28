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ЭКОНОМИКА РБ
СЕРВИС ОНЛАЙН-ПОКУПКИ БИЛЕТОВ НА ПОЕЗДА БЖД УТРОМ 1 ДЕКАБРЯ БУДЕТ НЕДОСТУПЕН
17:28 30.11.2020
Сервис онлайн-покупки билетов на поезда Белорусской железной дороги (БЖД)утром 1 декабря будет недоступен.
«В связи с проведением плановых технических работ 1 декабря 2020 года с 09:00 до 10:00 будут недоступны системы продажи электронных проездных документов: единый раздел «Услуги пассажирам» официального интернет-сайта БЖД (pass.rw.by) и мобильное приложение «БЧ. Мой поезд», - говорится в сообщении пресс-службы БЖД.
Для приобретения билетов пассажирам необходимо обратиться в билетные кассы. Оформление проезда в поездах с ненумерованными местами также возможно в терминалах самообслуживания.
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