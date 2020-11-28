А1 окажет благотворительную помощь УЗ «Городская детская клиническая инфекционная больница» – учреждению здравоохранения, которое в эти дни оказывает помощь не только детям, но и взрослым пациентам, заболевшим COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, финансовые средства в размере 30 тыс. рублей будут направлены на приобретение аппаратуры, оборудования и средств, необходимых для своевременной диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Как показала мировая и белорусская практика, для успешной борьбы с коронавирусной инфекцией важную роль играет не только тактика лечения и самоотверженность медицинского персонала, но и техническая оснащенность учреждений здравоохранения. Как социально ответственная компания мы считаем своим долгом внести посильный вклад в их оснащение современной аппаратурой для лечения и диагностики коронавирусной инфекции – тем более, что на этот раз речь идет о детях и их здоровье», – отметил первый заместитель генерального директора компании A1 Николай Юшкевич.

Средства будут перечислены УЗ «Городская детская клиническая инфекционная больница» и пойдут на закупку необходимого оборудования: реанимационной аппаратуры, аппаратуры для ПЦР-диагностики, тест-систем для диагностики коронавируса и другого медицинского оборудования.

«COVID-19 продолжает оставаться серьезным вызовом, для ответа на который требуются значительные усилия и ресурсы. И, к сожалению, среди детей эта проблема также актуальна. Благотворительная помощь от А1 – это дополнительная возможность приобрести необходимое реанимационное оборудование, оборудование для лабораторной диагностики и оказания помощи нашим маленьким пациентам с коронавирусной инфекцией, защитные средства для медицинского персонала», – отметила Марина Соколова, главный врач УЗ «Городская детская клиническая инфекционная больница».

Ранее А1 уже оказывал благотворительную помощь УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» Минска, сделал бесплатными звонки для жителей Беларуси на горячие линии по вопросам профилактики инфекции COVID-19. Компания также предоставила белорусским медикам, занятым борьбой с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, смартфоны и бесплатную рабочую связь с целью решения срочных рабочих вопросов и обмена информацией для использования в самых горячих зонах – там, где происходит лечение пациентов с вирусной инфекцией.