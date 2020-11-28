ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ А1 ПОМОЖЕТ ДЕТСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ ЗАКУПИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ COVID-19


17:06 30.11.2020

А1 окажет благотворительную помощь УЗ «Городская детская клиническая инфекционная больница» – учреждению здравоохранения, которое в эти дни оказывает помощь не только детям, но и взрослым пациентам, заболевшим COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, финансовые средства в размере 30 тыс. рублей будут направлены на приобретение аппаратуры, оборудования и средств, необходимых для своевременной диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Как показала мировая и белорусская практика, для успешной борьбы с коронавирусной инфекцией важную роль играет не только тактика лечения и самоотверженность медицинского персонала, но и техническая оснащенность учреждений здравоохранения. Как социально ответственная компания мы считаем своим долгом внести посильный вклад в их оснащение современной аппаратурой для лечения и диагностики коронавирусной инфекции – тем более, что на этот раз речь идет о детях и их здоровье», – отметил первый заместитель генерального директора компании A1 Николай Юшкевич.

Средства будут перечислены УЗ «Городская детская клиническая инфекционная больница» и пойдут на закупку необходимого оборудования: реанимационной аппаратуры, аппаратуры для ПЦР-диагностики, тест-систем для диагностики коронавируса и другого медицинского оборудования.

«COVID-19 продолжает оставаться серьезным вызовом, для ответа на который требуются значительные усилия и ресурсы. И, к сожалению, среди детей эта проблема также актуальна. Благотворительная помощь от А1 – это дополнительная возможность приобрести необходимое реанимационное оборудование, оборудование для лабораторной диагностики и оказания помощи нашим маленьким пациентам с коронавирусной инфекцией, защитные средства для медицинского персонала», – отметила Марина Соколова, главный врач УЗ «Городская детская клиническая инфекционная больница».

Ранее А1 уже оказывал благотворительную помощь УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» Минска, сделал бесплатными звонки для жителей Беларуси на горячие линии по вопросам профилактики инфекции COVID-19. Компания также предоставила белорусским медикам, занятым борьбой с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, смартфоны и бесплатную рабочую связь с целью решения срочных рабочих вопросов и обмена информацией для использования в самых горячих зонах – там, где происходит лечение пациентов с вирусной инфекцией.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.11.2020
валюта курс
EUR 3.0794
USD 2.5817
RUB 3.4056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0987 +0.0193
USD 2.5873 +0.0056
RUB 3.3982 -0.0074
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0970 3.1020
USD 2.5860 2.5890
RUB 3.3900 3.3980
подробнее

Конвертация в банках
на 30.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1940 1.1980
EUR/RUB 91.2000 91.4300
USD/RUB 76.2000 76.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте