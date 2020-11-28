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ЭКОНОМИКА РБ
НОВОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОЯВИТСЯ В ЛИОЗНО
16:25 30.11.2020
В Лиозно появится новое многофункциональное производство. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облиисполкома.
Согласно информации, комплекс помещений и территорий бывшей ПМК-54, пустовавший с декабря 2014 года, недавно обрел нового собственника. Здесь будет ООО «Индустриальный парк ПМК».
Здесь планируется открыть: гостиничный комплекс, офисы и помещения для бизнеса (салон красоты, ломбард, пекарня, мастерская по ремонту бытовой техники), станцию техобслуживания легковых автомобилей, автомойку и оборудованный гараж для стоянки и самостоятельного ремонта длинномерных авто и машин с высотой кузова более 4 метров, производство по дерево- и металлообработке, складской логистический комплекс, пилораму.
Планируется создать более полусотни новых рабочих мест.
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