В Лиозно появится новое многофункциональное производство. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облиисполкома.

Согласно информации, комплекс помещений и территорий бывшей ПМК-54, пустовавший с декабря 2014 года, недавно обрел нового собственника. Здесь будет ООО «Индустриальный парк ПМК».

Здесь планируется открыть: гостиничный комплекс, офисы и помещения для бизнеса (салон красоты, ломбард, пекарня, мастерская по ремонту бытовой техники), станцию техобслуживания легковых автомобилей, автомойку и оборудованный гараж для стоянки и самостоятельного ремонта длинномерных авто и машин с высотой кузова более 4 метров, производство по дерево- и металлообработке, складской логистический комплекс, пилораму.

Планируется создать более полусотни новых рабочих мест.