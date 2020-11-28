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ЭКОНОМИКА РБ
В СПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ МИНСКА УДЕЛЯТ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПОДСВЕТКЕ И ИЛЛЮМИНАЦИИ
16:09 30.11.2020
Освещению, архитектурной подсветке и праздничной иллюминации в спальных районах столицы уделят больше внимания. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
«Ежегодно в создании праздничной подсветки и иллюминации мы концентрируем работу в центре города, на главных проспектах. Но у нас есть еще и спальные районы, там тоже необходимо этой работой заниматься», - сказал на оперативном совещании в Минском горисполкоме председатель Владимир Кухарев.
Главам администраций районов и столичному предприятию «Мингорсвет» поручено в течение 10 дней подготовить предложения по определению в городе мест, где необходима дополнительная праздничная подсветка. К реализации этих предложений приступят в следующем году.
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