Освещению, архитектурной подсветке и праздничной иллюминации в спальных районах столицы уделят больше внимания. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

«Ежегодно в создании праздничной подсветки и иллюминации мы концентрируем работу в центре города, на главных проспектах. Но у нас есть еще и спальные районы, там тоже необходимо этой работой заниматься», - сказал на оперативном совещании в Минском горисполкоме председатель Владимир Кухарев.

Главам администраций районов и столичному предприятию «Мингорсвет» поручено в течение 10 дней подготовить предложения по определению в городе мест, где необходима дополнительная праздничная подсветка. К реализации этих предложений приступят в следующем году.