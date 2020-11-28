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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «БЕЛОРУССКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» МОДЕРНИЗИРУЕТ ТРИ СУДНА


15:40 30.11.2020

ОАО «Белорусское морское пароходство» проводит модернизацию трех судов и в навигацию 2021 года будет готово единовременно везти партии от 3,4 тыс. тонн. Такую информацию озвучил директор предприятия Андрей Касьянюк во время встречи заместителя министра транспорта и коммуникаций Натальи Александрович с трудовым коллективом пароходства.

По его словам, это позволит организации расширить клиентскую базу и улучшить экономическую ситуацию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций, Наталья Александрович отметила, что главная перспектива развития морского пароходства видится в создании на базе предприятия национального перевозчика по доставке экспортно-импортных и транзитных грузов стран дальнего и ближнего зарубежья судами класса «река-море» в/из Республики Беларусь.
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