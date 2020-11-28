ЭКОНОМИКА РБ

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОЛОДИЩЕЙ МОЖНО БУДЕТ ОБСУДИТЬ 9 ДЕКАБРЯ В ХОДЕ ПРЯМОЙ ЛИНИИ

14:55 30.11.2020 9 декабря 2020 года состоится прямая телефонная линия заместителя директора – начальника управления пассажирских перевозок государственного предприятия «Столичный транспорт и связь». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, задать вопросы по транспортному обслуживанию аг. Колодищи можно будет с 09:00 до 11:00 по телефону (017) 219-85-10.