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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТЕЛЬЩИКИ УСН МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 6,1%
14:24 30.11.2020
96 млн рублей внесли в январе-октябре 2020 года в бюджет Могилевской области плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 6,1%, или 5,6 млн рублей в фактическом исчислении. В бюджете области доля поступлений по налогу составила 4,7%.
Количество плательщиков, применяющих УСН, составляет 23,9 тыс. (57,7% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области). Из них организаций – 5,9 тыс. (38,1% от всех организаций), индивидуальных предпринимателей – 18 тыс. (69,6%).
Порядок применения УСН регулируется главой 32 Налогового кодекса Республики Беларусь.
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