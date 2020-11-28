96 млн рублей внесли в январе-октябре 2020 года в бюджет Могилевской области плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 6,1%, или 5,6 млн рублей в фактическом исчислении. В бюджете области доля поступлений по налогу составила 4,7%.

Количество плательщиков, применяющих УСН, составляет 23,9 тыс. (57,7% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области). Из них организаций – 5,9 тыс. (38,1% от всех организаций), индивидуальных предпринимателей – 18 тыс. (69,6%).

Порядок применения УСН регулируется главой 32 Налогового кодекса Республики Беларусь.