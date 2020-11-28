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ЭКОНОМИКА РБ


ДЕФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СОСТАВИЛ BR600 МЛН


14:00 30.11.2020

Дефицит республиканского бюджета за январь-октябрь 2020 года составил Br600 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, доходы бюджета сектора государственного управления за десять месяцев 2020 года сложились в сумме Br43,6 млрд, или 82,0% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило Br10,9 млрд, или 88,3% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило Br2,3 млрд, или 60,1%. Акцизы поступили в сумме Br2,5 млрд, или 79,3%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br3,2 млрд, или 66,4% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили Br19,6 млрд, или 77,1% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили Br14,3 млрд, или 83,1% утвержденного годового плана.

По состоянию на 1 ноября 2020 года задолженность по налогам и сборам составила Br202,5 млн.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-октябрь 2020 года составили Br43,7 млрд, или 77,6% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено Br9,6 млрд (72,3%), на финансирование национальной экономики – Br4,3 млрд. рублей (73,1%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – Br14,4 млрд (78,2%).

Расходы республиканского бюджета составили Br20,2 млрд, или 72,4% уточненного годового плана.

Расходы Фонда социальной защиты населения составили Br14,1 млрд, или 82,3% утвержденного годового плана.

Дефицит (превышение расходов над доходами) бюджета сектора государственного управления за январь-октябрь 2020 года составил Br100 млн.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br200 млн.
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