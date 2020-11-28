От минчан-очередников за две недели подано 600 заявлений на 185 квартир в Смолевичах. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

«Готовим еще 3 дома для распределения, уже получены все документы, скоро появится информация об этом предложении. В общей сложности в этом и следующем году в Смолевичах будет начато возведение 11 домов. Будущей весной приступим к строительству детского сада в новом микрорайоне города-спутника. Предполагаем, что этот объект вырастет за год. Также в следующем году намечено сдать школу, которую возводит неподалеку Минская область. Таким образом, у новоселов будет, помимо жилья, и необходимая социальная инфраструктура», - рассказал первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

Прием заявлений стартовал 16 ноября и продлится до 15 декабря.