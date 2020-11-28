ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» наращивает свою производственную базу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, развитие производственной базы ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» для завершения технологического цикла производства авиационных деталей и компонентов для авиастроительных производств, в том числе изготовления крупногабаритных деталей, потребовало строительства новой гальванической линии, позволяющей наносить покрытия на длинномерные детали, а также дооснащение производства термическим оборудованием и оборудованием для нанесения специальных покрытий (азотирование).

К началу 2020 года было завершено строительство нового гальванического участка общей площадью 777,7 м². Строительство осуществлялось за счет собственных средств общества.

В настоящее время завершается монтаж линии анодного оксидирования крупногабаритных деталей из алюминиевых сплавов с ваннами 7000×800х1700 мм, оснащенной современным оборудованием, ведется подготовка к холодному и горячему пуску оборудования.

Детали устанавливаются на вертикальные подвески, закрепленные на траверсах-балках, перемещаемых подвесным мостовым краном из одной ванны в другую в соответствии с технологическим процессом. Электроэнергия подается на ванну анодного оксидирования с помощью выпрямителя мощностью 10000А-25V. Система охлаждения электролита оснащена чиллером и обеспечивает поддержание температуры раствора на уровне 19-21оС. Пульт управления выпрямителем ванны анодного оксидирования обеспечивает автоматическое определение обрабатываемой поверхности, установку необходимых параметров процесса, сохранение и распечатку, что позволит наладить постоянный мониторинг и исключит ошибки в работе оборудования.

В линию также включена станция очистки сточных вод, обеспечивающая возможность подачи очищенной воды на гальваническое производство.

Реализация проекта по строительству гальванического участка позволила выполнить ряд мероприятий, обеспечивающих энергоэффективность проектных решений: рациональное размещение объекта с учетом оптимальной схемы энергоснабжения; интеграция объектов различного назначения в единый комплекс, укрупнение и кооперация зданий; экономия тепловой энергии путем индивидуального регулирования теплоотдачи отопительных приборов при помощи встроенной термостатической системы.

Ежегодно на ОАО «558 АРЗ» для собственных нужд и поставок на экспорт изготавливается свыше 400 000 различных деталей, включая трубопроводы низкого и высокого давления из конструкционных и нержавеющих сталей, медных, алюминиевых и титановых сплавов всех систем ремонтируемой на предприятии авиационной техники; сложнопрофильные и высокоточные детали. Традиционно авиационная техника эксплуатируется в жёстких условиях и подвергается воздействию различных внешних факторов. Для защиты изготавливаемых деталей и компонентов на предприятии внедрено более 30 технологических процессов нанесения гальванических покрытий (электролитическое бронзирование, латунирование, химическое и электрохимическое никелирование, цианистое меднение, хромирование, серебрение, кадмирование и т.д.).