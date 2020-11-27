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ЭКОНОМИКА РБ


ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 5,8%, ВНУТРЕННИЙ – НА 16,2%


12:14 30.11.2020

Государственный долг Беларуси на 1 ноября 2020 года составил Br57,9 млрд и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 13,1 млрд рублей, или на 29,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, внешний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2020 года составил $18,1 млрд, увеличившись с начала года на $1,0 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 5,8%.

В январе-октябре 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $2548,9 млн: $1391,5 млн– облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; $505,0 млн – правительства и банков Российской Федерации; $500,0 млн – ЕФСР; $89,7 млн – Экспортно-импортного банка Китая; $54,7 млн – МБРР; $8,0 млн – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-октябре 2020 года составило $1388,2 млн: $617,6 млн– правительство и банки РФ; $390,7 млн – банки Китая; $264,8 млн – ЕФСР; $111,6 млн – МБРР; $2,8 млн – ЕБРР и СИБ; $0,7 млн – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 ноября 2020 года составил Br10,2 млрд, увеличившись с начала года на Br1,4 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 16,2%.

В январе-октябре 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $297,6 млн и Br300,0 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $586,9 млн и Br173,5 млн.
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