К корректировке генплана Минска приступят в следующем году. Об этом во время прямой телефонной линии рассказал первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

«Есть необходимость в такой работе, поскольку с момента последней корректуры генплана прошло время, многое изменилось, потому нужно обновление главного документа, по которому будет развиваться столица. Генплан определит новые ориентиры для города», - сказал он.

Как сообщает Telegram-канал «Минск. Официально», надо закрепить территории усадебной застройки, которые окончательно остаются таковыми, наметить, где будет идти жилищное строительство и проанализировать некоторые моменты, связанные с транспортной инфраструктурой.

Кроме того, необходимо учесть производственные площадки, пересмотреть их еще раз, поскольку ранее был предусмотрен вынос части предприятий из городской черты.

В новом варианте генплана будет закреплено обязательное требование по ограничению жилищного строительства в столице.