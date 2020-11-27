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ЭКОНОМИКА РБ
К КОРРЕКТИРОВКЕ ГЕНПЛАНА МИНСКА ПРИСТУПЯТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
11:54 30.11.2020
К корректировке генплана Минска приступят в следующем году. Об этом во время прямой телефонной линии рассказал первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.
«Есть необходимость в такой работе, поскольку с момента последней корректуры генплана прошло время, многое изменилось, потому нужно обновление главного документа, по которому будет развиваться столица. Генплан определит новые ориентиры для города», - сказал он.
Как сообщает Telegram-канал «Минск. Официально», надо закрепить территории усадебной застройки, которые окончательно остаются таковыми, наметить, где будет идти жилищное строительство и проанализировать некоторые моменты, связанные с транспортной инфраструктурой.
Кроме того, необходимо учесть производственные площадки, пересмотреть их еще раз, поскольку ранее был предусмотрен вынос части предприятий из городской черты.
В новом варианте генплана будет закреплено обязательное требование по ограничению жилищного строительства в столице.
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