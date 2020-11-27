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ЭКОНОМИКА РБ


В 2021 ГОДУ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ В 2,5 РАЗА БОЛЬШЕ ЭЛЕКТРОДОМОВ


11:33 30.11.2020

В 2021 году в Витебской области планируют построить в 2,5 раза больше электродомов. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облиисполкома.

Согласно информации, после ввода БелАЭС будет увеличиваться строительство электродомов, где уже есть необходимая инженерно-транспортная инфраструктура. Отопление, горячее водоснабжение, приготовление еды - все будет обеспечиваться за счет использования электроэнергии.

В Витебской области по итогам нынешнего года возведут 11 тыс. кв. м такого жилья.

Так, электродом будет построен в агрогородке Тулово Витебского района, в Бешенковичах.

Квартал с многоэтажками появится по ул. Максима Горького в Витебске: здесь будет построено 5 многоквартирных жилых домов.

Полностью на электроэнергии будет микрорайон Никрополье в областном центре.
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