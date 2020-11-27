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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЛИЭФИРНАЯ НИТЬ ОАО "СВЕТЛОГОРСКХИМВОЛОКНО" СЕРТИФИЦИРОВАНА ПО СТАНДАРТУ GRS
11:21 30.11.2020
Полиэфирная нить ОАО "СветлогорскХимволокно" сертифицирована по стандарту GRS (глобальный стандарт вторичной переработки).
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, GRS является международным, добровольным стандартом, распространяющимся на весь продукт и определяющим требования к сторонней сертификации вторсырья, цепочке ответственности, социальной и экологической практике и химическим ограничениям.
GRS предназначен для компаний, желающих проверить переработанное сырье своей продукции (готовой и промежуточной), а также подтвердить ответственное отношение к социальным, экологическим и химическим аспектам при ее производстве. Среди целей GRS: определение требований, гарантирующих точное декларирование содержания, хорошие условия труда и сведение к минимуму ущерба для окружающей среды, в том числе от химических веществ.
Стандартом заинтересовались компании, занимающиеся очисткой хлопка от семян, сучением, ткачеством и вязанием, окрашиванием, печатью и шитьем в более чем 50 странах.
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