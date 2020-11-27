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ЭКОНОМИКА РБ
С 30 НОЯБРЯ МАРШРУТКА № 7608-ТК «МИНСК-ХОТИМСК» ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЙСОВ НА МЕСЯЦ
10:42 30.11.2020
На месяц приостанавливается выполнение рейсов маршрутки № 7608-ТК «Минск-Хотимск».
«На действующем регулярном междугородном межобластном маршруте № 7608-ТК «Минск-Хотимск» выполнение рейсов на 09:30 от а/с «Автозаводская» (а/с «Хотимск» в 15:30 соответственно) приостанавливается с 30 ноября 2020 года по будням на 1 месяц», - говорится в сообщении ГП «Столичный транспорт и связь».
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