ЭКОНОМИКА РБ

С 30 НОЯБРЯ МАРШРУТКА № 7608-ТК «МИНСК-ХОТИМСК» ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЙСОВ НА МЕСЯЦ

10:42 30.11.2020 На месяц приостанавливается выполнение рейсов маршрутки № 7608-ТК «Минск-Хотимск». «На действующем регулярном междугородном межобластном маршруте № 7608-ТК «Минск-Хотимск» выполнение рейсов на 09:30 от а/с «Автозаводская» (а/с «Хотимск» в 15:30 соответственно) приостанавливается с 30 ноября 2020 года по будням на 1 месяц», - говорится в сообщении ГП «Столичный транспорт и связь».