Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) поставил новое шасси МЗКТ-750004-10 в адрес ОАО «Риат» (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, четырехосное, полноприводное шасси (8х8), предназначено под монтаж специализированного оборудования массой до 29,7 т.

Данное шасси VOLAT относится к категории N3G в соответствии с ГОСТ 31286, является внедорожным большегрузным транспортным средством, предназначенным для эксплуатации преимущественно вне автомобильных дорог общего пользования, может эксплуатироваться по дорогам, рассчитанным на пропуск транспортных средств с соответствующими массовыми параметрами.

На шасси VOLAT установлен двигатель ЯМЗ-653 (308,8 кВт) экологического класса Евро-5 в паре с механической девятиступенчатой коробкой передач собственного производства.

Межосевые и межколесные дифференциалы имеют принудительную блокировку из кабины водителя. Привод механизма блокировки – электропневматический.

Колеса – односкатные, шины – 16.00 R 20 пневматические, бескамерные. Имеется система регулирования давления воздуха в шинах.

Кабина – цельнометаллическая, двухместная, оснащена интегрированной системой микроклимата с автоматическим поддержанием температуры.

Топливный бак 500 л.

Шасси будет использоваться под монтаж современной высокопроизводительной вакуумной установки. Вакуумная техника успешно решает задачи промышленного клининга горных комбинатов или металлургических заводов по беспылевой очистке внутренних помещений, пересыпных станций и вагоноопрокидывателя, территорий причалов и складов, пожарных проездов, автомобильных и ж/д дорог, тем самым эффективно реализуя экологическую программу. Проект ОАО «РИАТ» реализовывается при поддержке Фонда развития промышленности.