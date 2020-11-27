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ЭКОНОМИКА РБ


ОБНОВЛЕННЫЙ МОСТ ОТКРЫЛИ В УШАЧАХ


09:34 30.11.2020

В Ушачах 27 ноября 2020 года открыли обновленный мост. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облиисполкома.

Согласно информации, здесь обустроены береговые опоры, дождевая канализация, смонтировано освещение, заасфальтированы дорога и тротуары. Пешеходов теперь от машин отделяют ограждения и бетонные блоки. На обновлении моста специалисты трудились без выходных весь световой день.

Путепровод через реку Ушача построили в 1965 году. Движение на нем остановили в конце мая нынешнего года. Транспорт, в том числе транзитный, который ехал в Глубокое, пустили в объезд, и водителям приходилось делать крюк в 15 км.
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