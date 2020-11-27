До конца года должна быть сформирована пятилетняя программа развития электротранспорта. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения 27 ноября ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш".

По его словам, одним из ключевых направлений программы социально-экономического развития страны на будущую пятилетку является электроиндустрия и электротранспорт.

"Тема очень живая, быстроразвивающаяся. Мы видим, какие тенденции в развитии электротранспорта в мире, поэтому очень важно, как говорится, сверить часы и ничего не упустить. Я принял решение на базе "Белкоммунмаш" провести отдельное заседание, после которого выяснилось, что разработчиками были учтены не все вопросы. И сейчас необходимо будет оперативно принять меры, чтобы существенно переработать проект программы. Поставил задачу сделать ее абсолютно взаимоувязанной по всем компонентам", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

Речь идет о том, что производственно-технологические процессы важно увязать с развитием зарядной инфраструктуры. Увеличение количества зарядных станций подразумевает совершенствование системы энергоснабжения городского хозяйства. Все это нужно увязать с мерами, способствующими более активному внедрению электротранспорта, использованию его не только физическими лицами, но и в коммерческих целях. "По ряду этих направлений разработчики где-то упустили взаимосвязи, поэтому мы подробно обсуждали, как правильно связать между собой все компоненты для того, чтобы была четкая, стройная, понятная система", - отметил премьер-министр.

Благодаря такой системе, например, разработчики инфраструктуры могли бы знать, сколько будет куплено электротранспорта для нужд городов. А уже энергетики бы знали, сколько необходимо создать дополнительной мощности.

"Мы нашли понимание по многим вопросам, задачи поставлены. В оставшееся до конца года время эта программа должна быть сформирована", - подчеркнул Роман Головченко.

Проект государственной программы по развитию электротранспорта на 2021-2025 годы должен быть завершен до 1 января 2021 года.