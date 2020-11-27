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ЭКОНОМИКА РБ


МАГИСТРАНТ ХИМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ РАЗРАБОТАЛА ТЕХНОЛОГИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПИВОВАРЕНИЯ


17:52 27.11.2020

Магистрант химического факультета БГУ Юлия Чилик разработала технологию по производству удобрений на основе отходов пивоварения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, исследователь предлагает отработанные пивные дрожжи разрушать ферментами. Такой подход имеет экологическую и сельскохозяйственную ценность. Чаще всего пивные отходы сливают в очистные сооружения, что приводит к брожению, гниению и снижению качества питьевой воды. Альтернативным путем утилизации данных отходов является их использование в качестве удобрений.

Новая технология позволяет извлечь из пивных дрожжей полезные для увеличения урожая и устойчивости растений к внешним факторам вещества. Инновационный подход не имеет аналогов по составу используемых ферментов.

Разработка имеет и экономическую выгоду. Она позволит снизить затраты на утилизацию отходов и получения коммерческого продукта сельскохозяйственного назначения. Предложенный способ является экологически безопасным и может использоваться при выращивании экологически чистых продуктов.

В настоящий момент разработка находится в стадии апробации. Проект Юлии Чилик уже завоевал признание и стал победителем на конкурсе «Экоидеи – в жизнь», который состоялся в рамках Международного студенческого экологического конгресса.
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