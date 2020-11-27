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ЭКОНОМИКА РБ
НЕОБОСНОВАННОЕ ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН НА РЯД ТОВАРОВ БОЛЕЕ ЧЕМ НА BR100 ТЫСЯЧ ВЫЯВЛЕНО В ЗАО «БОБРУЙСКИЙ БРОВАР»
17:40 27.11.2020
Комитет государственного контроля Могилевской области в ходе проверки одного из крупнейших в республике производителей пива – ЗАО «Бобруйский бровар» - выявил ряд нарушений и недостатков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, в их числе нарушения законодательства о ценообразовании, повлекшие необоснованное завышение цен на ряд товаров на более чем Br100 тыс., бухгалтерского учета, законодательства об отходах, несоблюдение сроков завершения внешнеторговых операций и иные.
Комитетом рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.
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