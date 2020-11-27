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ЭКОНОМИКА РБ


В МИНСКЕ МОДЕРНИЗИРОВАТЬ ДВОРОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ БУДУТ ПО-НОВОМУ


17:18 27.11.2020

Концепцию развития типовых дворовых спортивных площадок разработают в Минске и в соответствии с ней в дальнейшем будут модернизировать такие объекты. Эта тема обсуждалась 26 ноября на заседании Минского горисполкома.

Как сообщает Telegram-канал «Минск. Официально», участники заседания сошлись во мнении, что необходимо определить в качестве рекомендуемого типовой стандартный набор оборудования для таких площадок, а также предельно допустимую стоимость их обновления.

По словам председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, рассматривать обновление дворовых спортивных площадок необходимо комплексно, с учетом развития аналогичной общедоступной инфраструктуры в жилых районах столицы, где уже есть такие площадки,

В настоящее время во дворах Минска насчитывается 244 плоскостные спортивные площадки. Из них 211 находятся на балансе ЖКХ, остальные – на балансе ФОЦ. С начала года построено 4 площадки, капитально отремонтированы 2. На 91 объекте выполнен текущий ремонт.

«По итогам осеннего осмотра определено, что в 2021 году текущий ремонт требуется выполнить на 69 площадках, в нем нуждаются 211 единиц оборудования», – рассказал генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Сергей Рубанов.
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