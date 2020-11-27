Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 ноября 2020 года выросло до 131,6 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 27 ноября зарегистрировано 131 тыс. 633 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны выздоровели и выписаны 110 тыс. 152 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1136 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1621 человека, число смертей от COVID-19 - на 8.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 3 млн. 188 тыс. 876 тестов.