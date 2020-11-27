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ЭКОНОМИКА РБ
МОДУЛЬНЫЕ СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ВОДЫ НАЧАЛИ ПРОИЗВОДИТЬ В ОРШЕ
16:21 27.11.2020
В ОАО «Завод ПАК» холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» начали выпускать модульные станции обезжелезивания», пишет «Аршанская газета».
Они разработаны совместно с учеными НАН Беларуси и предназначены для очистки воды от посторонних примесей и повышенного содержания железа.
Модули оснащены отоплением, освещением, вентиляцией, шкафами управления с модемом и другим сопутствующим оборудованием. Подключается к любым системам водоснабжения. В них встроена система управления и передачи данных на диспетчерский пункт.
Преимущества станции уже оценили водоснабженцы Заславля, где комплекс ФТТ МБС-100 отлично зарекомендовал себя в работе на местном водозаборе.
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