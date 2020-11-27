В декабре текущего года комитет «Гомельоблимущество» предлагает к продаже объекты недвижимости с понижением начальной цены на 50% и 80%, а также за одну базовую величину.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, на аукционы 1 и 3 декабря выставлено 7 лотов, среди которых склад в Гомельском районе общей площадью 541,2 кв. м по начальной цене 6,9 тыс. рублей, контора предприятия общей площадью 614,8 кв. м в г. Светлогорске с начальной ценой в 200,3 тыс. рублей, автостоянка общей площадью более 2,4 тыс. кв. м и комплекс зданий и сооружений площадью 465,3 кв. м в г. Речица.

Кроме того, 22 декабря на торговой площадке ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» пройдут электронные торги по продаже 15 лотов объектов недвижимости в Гомельской области.