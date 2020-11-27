Средняя зарплата в 6-й городской клинической больнице Минска за октябрь составила более Br2,2 тыс. Об этом сообщил главный врач медучреждения Игорь Юркевич.

По его словам, при этом у врачей она составила более Br3,3 тыс., у среднего медицинского персонала - Br2,4 тыс., у других сотрудников - Br1,36 тыс.

"У врачей реанимации зарплата порядка Br7-9 тыс., - подчеркнул Игорь Юркевич. - Люди привыкли к хорошему подспорью и с удовольствием работают. Молодые специалисты квартиры построили за счет этих надбавок".