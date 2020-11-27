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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В 6-Й ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ МИНСКА ЗА ОКТЯБРЬ СОСТАВИЛА БОЛЕЕ BR2,2 ТЫС.
14:24 27.11.2020
Средняя зарплата в 6-й городской клинической больнице Минска за октябрь составила более Br2,2 тыс. Об этом сообщил главный врач медучреждения Игорь Юркевич.
По его словам, при этом у врачей она составила более Br3,3 тыс., у среднего медицинского персонала - Br2,4 тыс., у других сотрудников - Br1,36 тыс.
"У врачей реанимации зарплата порядка Br7-9 тыс., - подчеркнул Игорь Юркевич. - Люди привыкли к хорошему подспорью и с удовольствием работают. Молодые специалисты квартиры построили за счет этих надбавок".
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