Ассортимент продуктов бренда «Савушкин» расширился: в Бресте начали производить сладкие творожные пудинги.

Линейка новых десертов представлена четырьмя популярными вкусами: ваниль, вишня, манго и карамель.

Новый продукт готовят из натуральных ингредиентов: творога с добавлением сливок, сахара и желатина по современной технологии, которая соответствует самым строгим стандартам качества. При производстве десерта используется отборное молоко, прошедшее несколько этапов входного контроля.

Творожный пудинг «Савушкин» с массовой долей жира 4% выпускается в пластиковом стакане объемом 130 г. В 100 г продукта содержится 106 килокалорий, 6 г белков и 11,5 г углеводов. Срок годности новинки – 30 дней при условии соблюдения температурного режима от + 2 до + 6 градусов оС.

«Творожные пудинги – интересная и востребованная категория молочных десертов на рынке Беларуси. Мы предлагаем нашим покупателям самые популярные вкусы, чтобы каждый смог выбрать десерт по своим предпочтениям. Надеемся, что наша новинка понравится, как сладкоежкам, так и приверженцам здорового питания. Пудинги имеют натуральный состав творожной основы, так что их смело можно выбирать для всей семьи», – отметили в компании «Савушкин продукт».

Творожный пудинг «Савушкин» уже поступил в продажу во все крупнейшие торговые сети Беларуси.