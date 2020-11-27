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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «САВУШКИН ПРОДУКТ» ВЫВОДИТ НА РЫНОК ТВОРОЖНЫЕ ПУДИНГИ
14:09 27.11.2020
Ассортимент продуктов бренда «Савушкин» расширился: в Бресте начали производить сладкие творожные пудинги.
Линейка новых десертов представлена четырьмя популярными вкусами: ваниль, вишня, манго и карамель.
Новый продукт готовят из натуральных ингредиентов: творога с добавлением сливок, сахара и желатина по современной технологии, которая соответствует самым строгим стандартам качества. При производстве десерта используется отборное молоко, прошедшее несколько этапов входного контроля.
Творожный пудинг «Савушкин» с массовой долей жира 4% выпускается в пластиковом стакане объемом 130 г. В 100 г продукта содержится 106 килокалорий, 6 г белков и 11,5 г углеводов. Срок годности новинки – 30 дней при условии соблюдения температурного режима от + 2 до + 6 градусов оС.
«Творожные пудинги – интересная и востребованная категория молочных десертов на рынке Беларуси. Мы предлагаем нашим покупателям самые популярные вкусы, чтобы каждый смог выбрать десерт по своим предпочтениям. Надеемся, что наша новинка понравится, как сладкоежкам, так и приверженцам здорового питания. Пудинги имеют натуральный состав творожной основы, так что их смело можно выбирать для всей семьи», – отметили в компании «Савушкин продукт».
Творожный пудинг «Савушкин» уже поступил в продажу во все крупнейшие торговые сети Беларуси.
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