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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ЮГО-ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 130,8 МЛН РУБЛЕЙ
13:14 27.11.2020
За январь-октябрь 2020 года плательщики юго-восточного региона Могилевской области уплатили в бюджет 130,8 млн рублей налогов и неналоговых платежей, или 10,6% поступлений в бюджет области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС, на 1 ноября 2020 г. в данной местности находится 59 тыс. плательщиков, в том числе: 1,5 тыс. – организации, 2,3 тыс. – индивидуальные предприниматели, 55,2 тыс. – физические лица.
Крупнейшими плательщиками юго-восточного региона Могилевской области являются: ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», ОАО «Кричевцементношифер», ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Белорусский цементный завод».
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