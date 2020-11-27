За январь-октябрь 2020 года плательщики юго-восточного региона Могилевской области уплатили в бюджет 130,8 млн рублей налогов и неналоговых платежей, или 10,6% поступлений в бюджет области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС, на 1 ноября 2020 г. в данной местности находится 59 тыс. плательщиков, в том числе: 1,5 тыс. – организации, 2,3 тыс. – индивидуальные предприниматели, 55,2 тыс. – физические лица.

Крупнейшими плательщиками юго-восточного региона Могилевской области являются: ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод», ОАО «Кричевцементношифер», ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Белорусский цементный завод».