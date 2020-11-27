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ЭКОНОМИКА РБ
В ОКТЯБРЕ КИТАЙСКИЕ КОМПАНИИ ЗАКУПИЛИ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЧЕРЕЗ БУТБ НА БОЛЕЕ $1 МЛН
13:08 27.11.2020
Более $1 млн составила сумма сделок по закупке пиломатериалов, совершенных китайскими компаниями на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) в октябре 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, этот объем значительно превышает среднемесячный показатель. Повышенная активность китайских компаний на биржевых торгах стала особенно заметна именно в октябре, во многом благодаря упрощению процедуры аккредитации. В результате за это время на биржевую площадку пришли 4 новых участника, при том что всего в этом году на бирже аккредитовались 13 компаний - резидентов Китая.
Помимо продукции лесопромышленного комплекса, в число перспективных биржевых товаров, востребованных на китайском рынке, входят рапсовое масло, свекловичный жом, мясо, сахар и молокопродукты. Количество обращений китайских компаний, заинтересованных в закупке этой продукции, в последнее время заметно увеличилось.
Специалисты считают, что во многом это обусловлено тем, что экономика Китая раньше всех справилась с негативными последствиями пандемии коронавируса, и сегодня по многим товарным позициям эта страна является крупнейшим импортером. До сих пор через биржу в Китай поставлялись преимущественно пиломатериалы, но есть основания полагать, что в ближайшей перспективе экспортная номенклатура расширится, в первую очередь за счет продукции АПК.
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