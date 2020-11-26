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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТЕЛЕКОМ ОБЕСПЕЧИТ ОПТОВОЛОКОННОЙ СЕТЬЮ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ СО 100 И БОЛЕЕ ДОМОВЛАДЕНИЯМИ ДО КОНЦА 2020 ГОДА
12:57 27.11.2020
В Беларуси все населенные пункты с численностью домохозяйств 100 и более будут обеспечены оптоволоконной сетью до конца года. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.
По его словам, в строительство волоконно-оптических линий связи по технологии GPON вкладывались значительные инвестиции. В 2016-2020 гг. построено около 33 тыс. км волоконно-оптических линий связи. В настоящее время количество абонентов, подключенных по технологии GPON, превысило 2,7 млн.
В свою очередь заместитель генерального директора по коммерческим вопросам РУП «Белтелеком» Сергей Туромша сообщил, что если на медной линии скорость доступа в интернет, как правило, не превышала 10 Мбит/с, то на оптоволоконной абоненты могут получить до 200 Мбит/с.
В 2019 году завершена работа по строительству ВОЛС во всей многоквартирной городской жилой застройке. В предстоящий период основные усилия будут направлены на строительство волоконно-оптической распределительной сети в кварталах индивидуальной застройки, прежде всего в областных центрах и городах экономического роста численностью более 80 тыс. жителей.
В настоящее время оптоволокном обеспечены 98% населенных пунктов с числом домохозяйств сто и более, в скором времени работа будет закончена. Волоконно-оптическими линиями связи также обеспечено свыше 50% населенных пунктов с числом домохозяйств от 50 до 100.
Сергей Туромша также отметил, что сегодня абонентам «Белтелекома» доступны более 70 современных телекоммуникационных услуг. В числе востребованных решений – высокоскоростной доступ в интернет, пакеты услуг, видеоконтроль, телевидение, «Умный дом», предоставление в пользование сети Wi-Fi, СМС-рассылки, видеоконференции и др.
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